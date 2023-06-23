2023 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2023 sonuç sorgulama...

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı belirtildi.
2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır?
4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
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LGS 2023 tercihleri ne zaman yapılacak?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Klavuzların 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi.