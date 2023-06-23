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TRT Haber 23.06.2023 12:58

2023 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2023 sonuç sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Peki, 2023 LGS sonuçları nasıl öğrenilir? 4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2023 kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları MEB'in sitesinden öğrenilebiliyor. LGS sonuçları 2023... LGS 2023 sonuç sorgulama…

2023 LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2023 sonuç sorgulama...

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

2023 LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS 2023 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS 2023 tercihleri ne zaman yapılacak?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.
 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Klavuzların 26 Haziran Pazartesi günü ilan edileceğini söyledi.

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