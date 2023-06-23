Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.06.2023 12:46

Tokat'ta 24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında serinletiyor

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bulunan ve yaklaşık 24 metreden dökülen şelale, sıcak havalarda ziyaretçilerini serinletiyor.

Tokat'ta 24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında serinletiyor

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırlarındaki şelale, ilçe merkezine ise 7 kilometrelik mesafede bulunuyor.

Yeşillikler içindeki şelale, ağaçlarla çevrili kayalıktan yaklaşık 24 metreden dökülüyor. Tokat'ın en yüksek dağlarından 1916 rakımlı Akdağ eteklerinden doğan şelalenin suyu, döküldüğü yükseklikle serin klima etkisi oluşturuyor.

Şelalenin yakınında ise oturma grupları yer alıyor. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan şelalede insanlar piknik yaparak serinliyor.

Köy sakinlerinden Celalettin Şahin, köylerinde böyle bir doğal güzellik olduğu için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade etti.

"Şelalenin varlığı ve rakımın yüksek olması burada insanlar için serinlik yaratıyor"

Yaz aylarında serinlemek isteyenleri köylerine davet eden Şahin, "Ocaklı Şelalesi'nin suyu, Tokat'ın en yüksek dağlarından birinden çıkıp buraya kadar ulaşıyor. Burada hem tarım arazilerini sulamak amaçlı kullanıyoruz, hem de doğal güzelliği insanlarımıza tanıtalım diye arazimizi mesire yerine çevirdik. Yazın sıcak günlerinde misafirlerimizi bekliyoruz, buyursunlar. Şelalenin varlığı ve rakımın yüksek olması burada insanlar için serinlik yaratıyor" diye konuştu.

Şehir dışından gelen Nurullah Çiçek de ailesiyle Ocaklı Şelalesi ve mesire alanına dinlenmek için geldiğini belirtti.

Çiçek, "Hava sıcak, nedense bugün daha bir sıcaktı, bunaltıcı bir hava vardı. Ailecek, misafirlerim de vardı, annem babam gelmişti. Ocaklı Şelalesi'ne gelelim, serinleyelim dedik" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
13:48
Almanya Federal Meclisi “Nitelikli Göçmenlik Yasası’nı” onayladı
13:43
Çin'in dev radyo teleskobu bilinen en hızlı "ikili pulsarı" keşfetti
13:41
ABD’de, Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyaretine tepkiler büyüyor
13:37
"Tiger King" dizisi yıldızı Bhagavan Antle vahşi yaşam kaçakçılığından suçlu bulundu
13:32
Rusya, 51 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
FOTO FOKUS
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
Aracını kurtarmak isterken üstüne yanan elektrik kabloları düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ