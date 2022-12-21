Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin de konuştu.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin ne zaman açıklanacağı konusunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. https://t.co/W9kXSTaliP pic.twitter.com/pPbsOc7jAi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2022

Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, Bakan Bilgin ile asgari ücret görüşmesinin bugün Külliye'de olacağını söyledi.

TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya ise, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.