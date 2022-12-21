İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Geçtiğimiz Cuma günü TBMM’de kabul edilen 2023 yılı merkezi yönetim yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın sunumuyla başlayan görüşmeler komisyonlarda 36 gün Genel Kurul’da 12 gün boyunca sürdü. Sonuçta yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkemize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamalarından kanunlaşmasına kadar geçen sürede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

Genel Kurul’da 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik bir olgunlukla müzakereleri yürüten milletvekillerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri bu görüşmeler boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin 2’nci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca kez verilmiş yalanları ve iftiraları sürekli tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin milletin dertleriyle dertlendiğini kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir.

Bizim milletimize sözümüz bakidir. Eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık, 750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

Değerli kardeşlerim, ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 665 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 739 kilometreye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik.

Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megavatın üzerine çıkardık, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik.

Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini vatandaşlarımıza sunacak yeni keşif ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışacağız.

Organize sanayi bölgelerindeki işletme sayısını 11 bin seviyesinden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık.

Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı teşvik ederek sanayimizi daha da güçlendireceğiz.

Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin konutu altyapısı çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleriyle milletimizin hizmetine sunduk. Millet bahçeleriyle şehirlerimize yeni hayat alanları kazandırdık. Önümüzdeki dönemde 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyamızla milyonlarca insanımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı ve iklim değişikliğine karşı ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz.

Tarımda bu sektörün milli hasılasını 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardık. 716 yeni baraj, 615 yeni HES, 299 yeni içme suyu tesisi, 1614 yeni sulama tesisi inşa ettik. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizi desteklemeye ve tarım üretimini artırmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız.

Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın Türkiye’yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna yürekten inanıyoruz.

Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye’nin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararın ne kadar doğru olduğu her geçen gün anlaşılıyor.

Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız.

Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda meclise bir anayasa teklifi sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içine düşmesin diye anayasa hükmü hale dönüştürdü. Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız. Anayasa teklifimizin komisyon ve genel kurul aşamalarındaki tartışmalar tüm partilerin demokrasi hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kağıdı işlevini görecektir.

Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022’nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak Hazine’nin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Kamu bankalarımızla bu gelişmeyi fiiliyata geçirerek kendi öncelikli sorumluluk alanları çerçevesinde esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, KOBİ’lerimizi, çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 56 milyar liralık kredinin faizinin tamamı devlet tarafından ödenmektedir.

Türkiye yıl sonu itibarıyla ben inanıyorum ki yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.

Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız.

Savunma sanayinde her gün yeni bir projenin haberini alıyoruz. İlk insansız savaş uçağımız KIZILELMA, 5 saat havada kalarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Biz bu projelerde mesafe kat ettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor.

Hiç şüphesiz 2023 savunma sanayii projelerimiz bakımından çok bereketli bir yıl olacak. Teker teker sayması uzun vakit alacağı için sadece 2023’te her biri ayrı öneme sahip 25 ayrı savunma sanayi projemizi fiilen uygulamaya alacağımızı söylemekle yetineyim.

Ayrıntılar geliyor...