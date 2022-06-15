2022 YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? YKS 2022 sınav giriş belgesi alma...
ÖSYM, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 YKS Sınav Giriş Belgelerini adayların erişimine açtı. 2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? YKS 2022 sınav yerleri belli oldu mu? 2022 YKS sınav giriş belgesi sorgulama....
Açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptı.
Aygün, adayların merakla beklediği 2022 YKS giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
2022 YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.
YKS 2022 sınav giriş belgesi için tıklayınız.
YKS 2022 ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
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