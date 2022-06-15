Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.013 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.004,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazanarak 1.010 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.818 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü toplantıda 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlanmasına karşın, bankanın farklı adımlar atabileceği ihtimalinin piyasalarda oynaklığı artırdığını bildirdi.

Birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalarının bulunduğunu ve son ana kadar 75 baz puana yönelik sözle yönlendirmelerin yapılmadığına dikkati çeken analistler, bazı kurumlar tarafından yapılan anketlerde de ekonomist beklentilerinin medyanın hala 50 baz puan yükselişe işaret ettiğini hatırlattı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağının duyurulmasının ardından dolar endeksinin gerilemesi de altının ons fiyatını destekledi.

Analistler, artan belirsizliklerin iki günlük düşüş eğiliminin ardından altına olan talebi sınırlı da olsa artırdığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1013 lira 30 kuruşken satışı ise 1013 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.620 lira satış fiyatı 1.656 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.830,31 dolar

Satış: 1.830,70 dolar

Gram

Alış: 1013,30 lira

Satış: 1013,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.620,57 lira

Satış: 1.656,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.482,00 lira

Satış: 6.605,00 lira