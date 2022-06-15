Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde traktörden düşen ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Gürpınar Mahallesi'nde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu, arkadaşlarıyla babasının traktörünü alarak kullanmaya başladı.
Bu sırada dengesini kaybeden Yurtlu, traktörden düştü. Ağır yaralanan Yurtlu, kaldırıldığı Şabanözü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yurtlu'nun cenazesi, Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Etiketler: Çankırı
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