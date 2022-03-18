Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilan ile 82 makinist alınacağı duyuruldu. 2022 TCDD personel alımı başvurusu ne zaman?
2022 TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Makinist alımı başvuruları 14 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak.
TCDD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
TCDD personel alımı kontenjan dağılımı
Devlet Demiryolları 2022 yılı İşçi Alımı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda TCDD personel alımı kontenjan dağılımı şu şekilde;
20 İstanbul
20 Edirne
20 Elazığ
22 Malatya
Etiketler: TCDD Kamu Personel
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