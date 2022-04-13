MSÜ 2022 yılında 27 Mart tarihinde yapıldı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan’da açıklanacak.

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MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

[MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?]

2021 MSÜ taban puanları

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

[MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?]