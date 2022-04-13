Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
13 Nisan Çarşamba Sakarya iftar vakti... 2022 Ramazan İmsakiyesi
Sakarya’da iftar saat kaçta? Sakarya’da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Sakarya 2022 Ramazan İmsakiyesi…
SAKARYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
13 Nisan 2022 Sakarya iftar saati: 19.42
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:07
|06:34
|13:07
|16:41
|19:30
|20:52
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:05
|06:32
|13:07
|16:41
|19:31
|20:53
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:03
|06:31
|13:06
|16:42
|19:32
|20:54
|4
|05.04.2022 Salı
|05:01
|06:29
|13:06
|16:42
|19:33
|20:56
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:59
|06:27
|13:06
|16:43
|19:34
|20:57
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:57
|06:26
|13:06
|16:43
|19:36
|20:58
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:55
|06:24
|13:05
|16:43
|19:37
|20:59
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:53
|06:23
|13:05
|16:44
|19:38
|21:01
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:52
|06:21
|13:05
|16:44
|19:39
|21:02
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:50
|06:19
|13:05
|16:44
|19:40
|21:03
|11
|12.04.2022 Salı
|04:48
|06:18
|13:04
|16:45
|19:41
|21:05
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:46
|06:16
|13:04
|16:45
|19:42
|21:06
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:44
|06:15
|13:04
|16:45
|19:43
|21:08
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:42
|06:13
|13:03
|16:46
|19:44
|21:09
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:40
|06:12
|13:03
|16:46
|19:45
|21:10
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:38
|06:10
|13:03
|16:46
|19:46
|21:12
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:36
|06:09
|13:03
|16:47
|19:47
|21:13
|18
|19.04.2022 Salı
|04:34
|06:07
|13:03
|16:47
|19:48
|21:15
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:33
|06:06
|13:02
|16:47
|19:49
|21:16
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:31
|06:04
|13:02
|16:48
|19:50
|21:17
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:29
|06:03
|13:02
|16:48
|19:51
|21:19
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:27
|06:01
|13:02
|16:48
|19:52
|21:20
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:25
|06:00
|13:02
|16:49
|19:53
|21:22
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:23
|05:58
|13:01
|16:49
|19:54
|21:23
|25
|26.04.2022 Salı
|04:21
|05:57
|13:01
|16:49
|19:55
|21:25
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:19
|05:56
|13:01
|16:49
|19:57
|21:26
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:18
|05:54
|13:01
|16:50
|19:58
|21:28
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:16
|05:53
|13:01
|16:50
|19:59
|21:29
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:14
|05:52
|13:01
|16:50
|20:00
|21:31
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:12
|05:50
|13:00
|16:51
|20:01
|21:32
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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