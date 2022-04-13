Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Ramazan’ın son günü ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı Arife günü ne zaman?
2022 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. Peki Ramazan'ın son günü ne zaman?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Son Haberler
- 18:14
- 18:06
- 17:43
- 17:42
- 17:23
Sıradaki Haber
Amasya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz