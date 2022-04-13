Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirilecek yeni istihdam programını paylaştı.

İlave istihdama 3 aydan 6 aya kadar prim desteği sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, programla ilgili şu bilgileri verdi:

"İş gücü istatistikleri şubat ayında da 30 milyonun üzerinde seyreden istihdamın artmaya işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaretidir. Şimdi istihdam ile ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İş başı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İş verenlerimizi istihdam garantili yeni iş başı eğitim programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

Ek istihdam programının detayları

Erdoğan'ın açıkladığı istihdam programının detayları da belli oldu.

[Grafik: TRT Haber]

İş başı eğitim programına katılacak işçiler için başvuru şartları:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, iş verenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, başvurulacak iş yerinde başvuru tarihinden bir yıl önce sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

Yeni istihdam programı kapsamında ilave istihdam sağlayan işverenlere prim desteği sağlanacak. İşe alınacak her işçinin 3 veya 6 aylık ücret ve primini devlet ödeyecek. İşçi ve işverenlerin programdan yararlanma şartlarını @trthaber muhabiri Şeyma Bay aktardı. pic.twitter.com/8dBWP1CqES — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve İŞKUR e-Şube'den yapabilecek.

Başvuru yapacak iş verenlerde de şu şartlar aranacak:

En az 5 sigortalı çalışanı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmek.

[Grafik: TRT Haber]

Program nasıl uygulanacak?

-Çalıştırılan sigortalı sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek,

-Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri için en fazla 6 ay uygulanacak, diğer sektörler için en fazla 3 ay verilecek,

-İşveren program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamı taaahhüt edecek.

Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek.

İşbaşı eğitim programlarında karşılanacak giderler

İşbaşı eğitim programı katılımcılarından iş arayan statüsündekilere, fiilen katıldıkları gün üzerinden günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira ve işsizlik ödeneği alanlara 81,80 lira cep harçlığı ödenecek.

Katılımcının genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, vergi matrahından indirilebilecek.

Grafik: TRT Haber I Nursel Cobuloğlu