Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 AÖL sınav giriş ekranı... Açık lise online sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır?
AÖL sınavları için son gün ne zaman? AÖL sınavları 1 Mart'ta başladı. 2022 AÖL sınavları 10 Mart'a kadar devam edecek. AÖL sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır? AÖL sınav tarihleri 2022...
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları başladı.
01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan, 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Okulları’nda okuyan öğrenciler, sınavlara Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişim sağlayacak.
AÖL sınav giriş sistemi için tıklayınız.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar
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