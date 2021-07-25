Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2021 sonuç sorgulama...
26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sonuç sorgulama....
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
YKS 2021 sonuçları nasıl duyurulacak?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
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