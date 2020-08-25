Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de uygulanacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans için başvurular 21 Ağustos’ta başladı.

KPSS Ön Lisans için başvurular 2 Eylül’e kadar devam edecek.

2020 KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ise 10-11 Eylül 2020 saat 23:59’da sona erecek.

KPSS Ön Lisans 2020 ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.

ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

2020 KPSS Lisans başvuruları sona erdi

KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.

ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona erdi.