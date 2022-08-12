Esencik Göleti'nde kurulacak kamp alanında konaklayacak bisikletliler, 27 Ağustos Cumartesi günü Demirli Küre-i Hadid güzergahında 60 kilometre, 28 Ağustos Pazar günü ise Uluyayla yönünde 65 kilometre pedal çevirecek.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, festivali Karabük Bisiklet Derneği ile düzenleyeceklerini söyledi.

Programın yaklaşık 4 günlük kampla gerçekleşeceğini belirten Ertuğrul, "Esencik Göleti'nin yanında kamp alanını belirledik. Cumartesi ve pazar günleri iki etaptan oluşan bir parkur var. Birinci parkur 60 kilometre. Demirli köyü Küre-i Hadid bölgesinde gerçekleşecek. İkinci etap da 65 kilometre. Bu etap da Uluyayla'da gerçekleşecek. İlçemizin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik. Bütün bisikletseverleri festivale davet ediyorum" diye konuştu.