Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinin farklı noktalarında vatandaşlarca yaralı 3 kartal bulundu.

Pınarbaşı Avcılar ve Atıcılar Derneğine getirilen kartallar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Yırtıcı kuşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvanat bahçesindeki veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından kartalların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.