Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İranlı yolcunun sırt çantasında sentetik ecza ele geçirildi
Ağrı'da, durdurulan İran otobüsünde sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları İran otobüsünde arama yaptı.
Ekipler, sırt çantasında 120 sentetik ecza ele geçirdikleri zanlı P.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.M, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Ağrı
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