Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram Yalçınkaya, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sağlayan sponsor ve yerel yönetimlere teşekkür etti.

Yarışlara kendisinin katıldığını ve kategorisinde üçüncü olduğunu hatırlatan Başkan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Genel klasmanda 10'uncu kendi kategorimde ise 3'üncü oldum. Her karışında şehitlerimizin izlerini taşıyan, manevi yönü çok ağır bir bölgede yarışmak tüm katılımcılar gibi beni de çok etkiledi. Burada mücadeleye ortak olmak, burada bulunmak tüm derecelerin üstünde bir anlam taşıyor. Gelibolu Triatlonu'na sporcu ve kulüp olarak katılım göstererek, resmi ve özel düzeyde destek vererek bölgenin anlamını yücelten herkese, her kuruma teşekkür ederim. Gelibolu Triatlonu'nda yarışan tüm sporcular bizim için şampiyondur."