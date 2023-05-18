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Güncel
AA 18.05.2023 10:05

19 Mayıs ilçesinde yem bitkileri tarla günü etkinliği yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "İlkadım Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarla günü etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs ilçesinde yem bitkileri tarla günü etkinliği yapıldı
[arşiv]

Yörükler Mahallesi Kalaba Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Tayhan'a ait tarlada düzenlenen etkinlikte, 2022 yılı Kasım ayında yaklaşık 5 dekarlık alanda ekimi yapılan İlkadım çeşidi yem bitkisi hasat edildi.

Proje ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen yerli ve milli çeşitlerinden yüksek verimli “İlkadım Tek Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Samsun’da hayvan beslenmesinde yeterli olmayan yem ihtiyacına katkı sağlamak ve yüksek verimli yem bitkisi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Artık yurt dışından tohum ithal etmek yerine kendi tohumlarımızı kendimiz üreterek tarımda da yerli ve milliye doğru gidiyoruz. Yakın bir zamanda savunma sanayisinde olduğumuz gibi birkaç sene içinde yurt dışından tohum almayacak bir pozisyona geliriz." dedi.

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