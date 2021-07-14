Barış Efe'nin Eflani ilçesi Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde Karabük Valiliği tarafından anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin annesi Nazife Efe ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Şehit Efe'nin ailesinin köydeki evinin de ziyaret edildiği program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okundu.

Öte yandan Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesinden başlayan bisiklet turu, Valilikte sona erdi. Burada dereceye giren sporculara Vali Fuat Gürel ve şehit yakınları çeşitli hediyeler verdi. Ardından Valilik bahçesine şehitler anısına ağaç dikildi, kan bağışında bulunuldu.

Etkinlikler kapsamında Valilik fuaye alanında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar ve liselerarası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler eserlerini okudu. Vali Gürel ve şehit yakınları dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Program, protokol üyelerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kesitler sunan resimlerin yer aldığı sergiyi gezmesiyle sona erdi.