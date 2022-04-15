Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
15 Nisan Cuma İzmir iftar vakti... 2022 Ramazan İmsakiyesi
İzmir iftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı İzmir 2022 Ramazan İmsakiyesi…
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
15 Nisan 2022 İzmir iftar saati: 19.54
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:25
|06:48
|13:20
|16:54
|19:42
|21:00
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:23
|06:47
|13:20
|16:54
|19:43
|21:01
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:21
|06:45
|13:20
|16:54
|19:44
|21:02
|4
|05.04.2022 Salı
|05:20
|06:44
|13:19
|16:55
|19:45
|21:03
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:19
|16:55
|19:46
|21:05
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:16
|06:41
|13:19
|16:55
|19:47
|21:06
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:14
|06:39
|13:18
|16:56
|19:48
|21:07
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:13
|06:38
|13:18
|16:56
|19:48
|21:08
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:11
|06:36
|13:18
|16:56
|19:49
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|05:09
|06:35
|13:18
|16:56
|19:50
|21:11
|11
|12.04.2022 Salı
|05:07
|06:33
|13:17
|16:57
|19:51
|21:12
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|05:06
|06:32
|13:17
|16:57
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|05:04
|06:31
|13:17
|16:57
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|05:02
|06:29
|13:17
|16:57
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|05:00
|06:28
|13:16
|16:58
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:59
|06:26
|13:16
|16:58
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:57
|06:25
|13:16
|16:58
|19:57
|21:19
|18
|19.04.2022 Salı
|04:55
|06:23
|13:16
|16:58
|19:58
|21:20
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:53
|06:22
|13:15
|16:59
|19:59
|21:22
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:52
|06:21
|13:15
|16:59
|20:00
|21:23
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:50
|06:19
|13:15
|16:59
|20:01
|21:24
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:48
|06:18
|13:15
|16:59
|20:02
|21:25
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:47
|06:17
|13:15
|16:59
|20:03
|21:27
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:45
|06:15
|13:15
|17:00
|20:04
|21:28
|25
|26.04.2022 Salı
|04:43
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:29
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:42
|06:13
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:40
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:32
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:07
|21:33
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:37
|06:09
|13:14
|17:01
|20:08
|21:35
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:35
|06:08
|13:14
|17:01
|20:09
|21:36
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
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