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Güncel
AA 06.03.2024 16:33

145 internet sitesine erişim engeli getirildi

Adıyaman'da yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle 145 internet sitesi ile terör propagandası yapan 33 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

145 internet sitesine erişim engeli getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 1-6 Mart tarihleri dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları incelendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan karar gereği yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle 145 internet sitesi ile terör propagandası yapan 33 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

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