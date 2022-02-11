İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan 6 metre genişliğinde, 120 metre uzunluğundaki termik santral parçası yüklü TIR, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yaptı ve Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

TIR'a 5 araç eşlik ediyor ve yolda oluşabilecek sorunlar için de vinç hazır bulunuyor.

Kara yolu ekiplerinin kontrollü geçişiyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran TIR'dan bazı parçaların sökülmesine başlandı.

İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek olan TIR'ın, 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.

