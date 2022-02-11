Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
120 metrelik TIR 38 günde Habur'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'dan yola çıkan, termik santral parçası yüklü tır, 38 gün sonra Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na vardı.
İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan 6 metre genişliğinde, 120 metre uzunluğundaki termik santral parçası yüklü TIR, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yaptı ve Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.
TIR'a 5 araç eşlik ediyor ve yolda oluşabilecek sorunlar için de vinç hazır bulunuyor.
Kara yolu ekiplerinin kontrollü geçişiyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran TIR'dan bazı parçaların sökülmesine başlandı.
İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek olan TIR'ın, 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.
Son Haberler
- 19:24
- 18:25
- 19:12
- 18:15
- 19:10
Sıradaki Haber
Ardıç kuşu avlayan kişiye 8 bin 709 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz