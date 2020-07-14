TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında, "Satış Ajanslarının Ortak Yapımlardaki Rolü" başlıklı oturum düzenlendi.

Esra Demirkıran moderatörlüğünde Feriye'de gerçekleştirilen etkinlikte, çevrim içi olarak katılan Films Boutique Direktörü Gabor Greiner ve yapımcı Nadir Öperli konuşmacı olarak yer aldı.

Gabor Greiner, film sektöründeki satış ajanslarının yapımcı ve dağıtımcı arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, satış ajansların doğrudan film yapmaya katkı sağlayan bir rolü olduğunu söyledi.

"Bizim için ne kadar erken projeyi konuşmaya başlarsak o kadar iyi"

Greiner, satış ajanslarının bir filmin uluslararası pazarda daha iyi takdir görmesini sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda bir filmin değerini satış ajansları anlatıyor. Bu da daha sonra finansman bulmak için de etkili olabiliyor. Filminin uluslararası pazardaki gücüne inanan yapımcılar çoğu zaman erkenden satış ajanslarıyla ilişki kuruyorlar. Satış ajansları olarak filmleri satmak ve daha çok insana ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Satış şirketlerinin belli stratejileri var tabii ki. Her filme aynı şekilde yaklaşamıyorsunuz."

Satış ajanslarıyla yapımcıların uzun süreli sözleşmeler yaptığını ve ilişkilerinin de uzun sürdüğünü belirten Greiner, "Çok uzun süreli birliktelikler olduğu için kişiyi ya da şirketi iyi tanımanız gerekiyor. Bizim şirketimiz için biriyle çalışmaya karar vermeden önce onu tanımış olmaktan emin oluyoruz. Beklentilerini ve nasıl çalıştıklarını öğrenmek istiyoruz. Bizim için ne kadar erken iletişime geçersek, ne kadar erken projeyi konuşmaya başlarsak o kadar iyi. Bizim satışını yaptığımız filmlerle ilgili diyaloğumuz yüzde 70 ya da 75 oranda henüz film proje halindeyken başlıyor." ifadelerini kullandı.

Greiner, yapımcıların film proje halindeyken satış ajanslarıyla görüşmesinin en iyi zamanlama olduğuna vurgu yaparak, yapımcıların satış firmalarına erişim ve bu şirketlerin çalışma stratejileri konusunda araştırma yapması gerektiğini ifade etti.

"Satış ajansları yapımcılardan çok daha tecrübeliler"

Nadir Öperli ise satış ajanlarının öneminin geçmiş yıllardaki uluslararası yapımlarda ön plana çıktığını ifade ederek, "Satış ajansları yapımcılardan çok daha tecrübeliler. Son zamanlarda da gerçekten film sektörü için hayati bir yere geldi. Satış ajansı olmadan neredeyse güçlü bir uluslararası ortak yapım gerçekleştirmek imkansız hale geldi. Benim ajanslarla sevgi ve nefret arasında geçen bir ilişkim oldu diyebilirim. Yapımcı arkadaşlarım da en iyi satış ajansını bulmak ve en iyi satış planını yapmak için çalışıyorlar. Aslında çok yaratıcı bir iş birliği." dedi.

Öperli, daha geniş kitlelere ulaşmak için satış ajanslarının önem arz ettiğine işaret ederek, sektör temsilcileri ve yeni başlayanları bir araya getirmesi açısından atölye ve masterclassların da önemli olduğunu söyledi.

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapılacak.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik, 18 Temmuz'da yapılacak kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.