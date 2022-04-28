Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 898 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1 azalışla 897,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 896 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.469 lira, Cumhuriyet altını da 6.005 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.885 dolardan işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.