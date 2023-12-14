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Ekonomi
TRT Haber 14.12.2023 04:00

Zorunlu trafik sigortası prim artış oranında düzenleme

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Zorunlu trafik sigortası prim artış oranında düzenleme
[Fotoğraf: Getty]

Değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olacak.

Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024'den itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

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