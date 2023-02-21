Tarlalar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

Asrın felaketinin yıkıcı etkileri doğal yaşam üzerinde de etkiliydi. Zorunlu tarım sigortasının önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Deprem sadece evleri konutları vurmuyor, zirai donatıları da vuruyor, hayvanları da vuruyor, bitkisel tesisleri ve seraları da vuruyor. Tarım sigortası yaptıranlar deprem teminatını da almış oluyorlar" dedi.

Eksper faaliyetlerinin yüzde 50’si tamamlandı

11 ili kapsayan afet bölgesi, Türkiye'nin yağlı tohum ve hububat üretiminde başı çekiyor.

Hayvancılık da bölgenin önemli geçim kaynaklarından...

TARSİM kapsamında 2 milyon küçük ve büyükbaş hayvan bulunuyor. 6 milyon kanatlı kümes hayvanı, arı kovanları, seralar ve bitkisel ürünler de var. Eksper faaliyetlerinin yüzde 50’si tamamlandı. Hasar ödemesinin ise 80 milyon lirayı bulması bekleniyor.

"3 milyon TL ödeme yapıldı, 33 milyon TL de karşılık ayrıldı"

Eroğlu, TARSİM'in yaklaşık 150 eksperinin sahada hızlı bir şekilde hasar tespit faaliyetlerine başladığını aktararak, "Şu ana kadar 3 milyon liralık bir ödeme yaptılar 33 milyon da karşılık ayırdılar. Tahmin ediyorum bu rakamlar ikiye katlanacaktır" diye konuştu.

TARSİM'den faydalanabilmenin şartı

TARSİM'den faydalanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olmak gerekiyor.

Poliçe ödemelerinin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor.

Bitkiler, seralar, küçük ve büyük baş hayvanlar, kümes hayvanları, su ürünleri ile arıcılık faaliyetleri poliçe kapsamına alınabiliyor. Deprem, fırtına, heyelan, nakliye, sel, taşıt çarpması ve vahşi hayvan saldırısı riskleri teminat altına alınıyor. Tarladaki ürünler de her türlü doğal afete karşı sigortalanıyor.