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Ekonomi
TRT Haber 20.12.2024 10:15

Yurt dışı ÜFE kasımda yıllık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,86 azalırken, yıllık bazda yüzde 25,19 artış gösterdi.

Yurt dışı ÜFE kasımda yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18 artış, imalatta yüzde 25,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44 artış, enerjide yüzde 4,19 artış, sermaye mallarında yüzde 31,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık bazda azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01 azalış, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 azalış, enerjide yüzde 1,91 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak gerçekleşti.

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