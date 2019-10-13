Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay sonra terör saldırıları nedeniyle tedbiren bir süre uçuşlara kapatılan havalimanı, huzur ortamının sağlanmasıyla Eylül 2016'da yeniden hizmete girdi.

Bölgenin en önemli yatırımlarından gösterilen havalimanına, huzur ortamının tesis edilmesiyle yerli yolcuların yanı sıra İran ve Iraklı turistler ilgi göstermeye başladı.

Uçak seferlerinin artması için girişimler sürüyor

Bölge ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında uçak seferlerinin artırılması için de girişimler sürüyor.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, eylülde iç hat yolcu sayısı 19 bin 850, uçak seferi sayısı 122 oldu.

Yılın 9 ayında 952 uçak seferi düzenlenen havalimanından 134 bin 53 yolcu hizmet aldı.

"Yüksekova'nın bölgenin incisi olacağına inanıyorum"

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın Hakkari'nin dışarıya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Doğramacı, "Daha önce Van Havalimanı, Hakkari'nin çıkış kapısıydı, şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hakkari'nin kendi çıkış kapısı oldu. Bu sadece Yüksekova için değil dışarıdakiler için de ulaşımda ciddi avantaj sağlamaktadır." dedi.

Havalimanının ilçe ekonomisine de katkı sağladığını anlatan Doğramacı, "Önümüzdeki süreçte organize sanayinin tamamlanmasıyla ve turizm altyapısına yapılacak desteklerle, Yüksekova'nın sanayileşme yoluna girmiş bir ilçe ve bölgenin incisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA