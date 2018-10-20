Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda yolcu sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Mayıs 2015'te açılışı gerçekleştirilen ve 3 ay sonra terör saldırıları nedeniyle bir süre uçuşa kapatılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda yolcu artışı devam ediyor.

Güvenliğin sağlandığı kentte 9 Eylül 2016’da tekrar hizmete giren ve bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sunan, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, bu yılın 9 ayında ağırlanan yolcu ile düzenlenen ticari sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

144 bin 936 yolcu hizmet aldı

Havalimanından yılın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 144 bin 936 yolcu hizmet aldı.

Toplam uçak seferi de yüzde 16 artışla bin 105'e, yük trafiği ise yüzde 30 artışla bin 323 tona ulaştı.

“Kim isterse hemen 5 dakika mesafede havalimanına ulaşıyor”

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, havalimanının bölge için önemine vurgu yaptı.

Yüksekova'nın büyükşehirlere uzak mesafede olduğuna dikkati çeken Kaşıkçı, "Ankara, İstanbul gibi yerlerimize en uzak nokta. Hasta olan bir insanın saatlerce vakti yolda geçiyordu ya da buradan Van'a ulaşması için iki buçuk üç saatlik bir yol gidiyordu. Dolayısıyla şimdi insanımız, hastası, yolcusu fark etmiyor, kim isterse hemen 5 dakika mesafede havalimanına ulaşıyor. Bir buçuk saat sonra da istediği yere Ankara'sına, İstanbul'una ya da başka yere rahatlıkla ulaşabiliyor." diye konuştu.

"Terör örgütünün inadına böyle güzel bir yatırım gerçekleşti"

Terör örgütünün, burada bir hizmet olmasını istemediğini, insanların sıkıntı yaşamasını istediğine dikkati çeken Kaşıkçı, "Terör örgütü bütün inşaat süreçlerini, sonraki süreçleri engellemeye ne kadar uğraşsa da devlet kararlı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'havalimanı çalışacak denildi' ve nitekim açıldı. Şu anda Ankara ve İstanbul'a seferlerimiz var." ifadesini kullandı.

Uçakların dolu şekilde yolcu taşıdığının altını çizen Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Hiçbir koltuk boş değil, hem gidişinde hem gelişinde. Sadece Yüksekova ya da Hakkari kullanmıyor. Urumiye'ye 85 kilometrelik yakın bir mesafedeyiz. İran yolcusunun en kısa mesafede ulaşabileceği havalimanı Yüksekova Havalimanı'dır. İran yolcularımız da yine havalimanımızdan faydalanıyor.

Önümüzdeki süreçte yeni uçak seferleriyle buradan daha fazla yolcu faydalanacak. Terör örgütünün inadına böyle güzel ve büyük bir yatırım gerçekleşti. Emeği geçen hükümetimize, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

“Uçak seferleri arttığı zaman bu daha da artacak”

Havalimanında yolcu potansiyelinin her yıl arttığına dikkati çeken Kaşıkçı, "Şu anda 9 aylık veri 145 bin civarında yolcumuz var. Bu da yüzde 30-35'lik artışa tekabül ediyor. Uçak seferleri arttığı zaman bu daha da artacak. Bu çok büyük bir nimet. İnsanlarımız hızlı ve seri şekilde gitmek istedikleri yerlere ulaşabiliyorlar." ifadesini kullandı.

“İranlı bile gelip biniyor, rahatça İstanbul'a gidiyor”

İstanbul-Yüksekova uçağı ile havalimanına gelen Gökhan Korkmaz da havalimanının kent için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'a karayolu ile yolculuk yaklaşık 30 saat sürüyor. Ya da Van'a gidiyorduk, servisle. Ama şimdi bakıyorsun İranlı bile gelip biniyor, rahatça İstanbul'a gidiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Ziyap Koç ise havalimanının Hakkari ve ilçeleri için şans olduğunu, uçak seferlerinin artması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA