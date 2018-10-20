Alman iş adamlarından Türkiye çıkarması

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier iki gün sürecek Türkiye ziyaretinde, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilkinin yapılması, Alman ve Türk iş adamlarıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Almanya ziyaretinde Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerin artırılarak devam etmesi yönünde fikir birliğine varılmıştı.

35 uluslararası şirket ziyarette yer alacak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Türkiye'ye yapılacak ziyarete ilişkin hazırlık yaparken, Türkiye’de faaliyet gösteren Siemens, SAP ve EON gibi 35 Alman uluslararası şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de ziyarette yer alacak olması dikkati çekiyor. Ayrıca, ziyarette Altmaier’ın Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıflarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bekleniyor.

Kaynak: AA