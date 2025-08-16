Açık 26.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 16.08.2025 09:16

Yozgat Havalimanı'nda sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız." dedi.

Yozgat Havalimanı'nda sona doğru

Bakan Uraloğlu, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanı inşaatında incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaların artık finale doğru gelen bir iş olduğunu söyledi.

Burada zaman zaman öngörülmeyen bazı problemlerle karşılaştıklarını anlatan Uraloğlu, "Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı zemin problemleriyle karşılaştık. Bu sorunların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde havalimanını Akdağmadeni, Sorgun ve Alaca ilçelerine bağlayacak yolu bitirerek hizmete açmış olduk." ifadelerini kullandı.

"Burası geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı"

Havalimanı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki durumumuz 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatını bitirdik. Burası geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yine etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu bitirerek kullanıma açtık. Yine 300 metreye 120 metrelik bir apronu bitirdik. Aynı şekilde 265 metrelik bir taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Bunun haricinde burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanının halihazırda içerisindeyiz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da devam ettireceğiz. 32 bin metrekare bir kapalı alan elde etmiş olacağız."

Uraloğlu, güç merkezlerinden teknik merkezlere, güvenlik binalarından ARFF binalarına, yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar yaklaşık 550-600 araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havalimanını bitireceklerini kaydetti.

Yozgat Havalimanı'nda sona doğru

"Altyapının tamamını bitirdik"

Kalite noktasında emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, kalitenin kendileri için kıymetli ve olmazsa olmazları olduğunu söyledi.

Uraloğlu, bu projenin hayata geçirilmesinde birçok insanın katkısı ve emeğinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık bütün olayın silueti ve yapılar genel anlamda ortaya çıktı. Altyapının tamamını bitirdik. Üstyapıda da aşağı yukarı yüzde 30'u geçmiş durumdayız. Bu bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız. Çalışmaları yakından takip edeceğiz. Yıl içerisinde bir imkan bulabilirsek tekrar Yozgat programı yaparak arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu havalimanını önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirerek hizmete açmış olacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yozgat
