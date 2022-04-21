Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 920 liranın altında işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 923,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 13.30 itibarıyla 918 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet altını da 5.986 liradan satılıyor.

Analistler, yönünü aşağı çeviren altın fiyatlarına ilişkin, ABD Merkez Bankası yetkililerinin süregelen sözle yönlendirmelerinde çoğunluğun mayıstaki toplantıda faiz artışına yeşil ışık yakmasını neden gösterdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1.970 doların direnç olarak izleneceğini ifade etti.