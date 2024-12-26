Yılmaz: Enflasyon oranında son 6 ayda 28,4 puan düşüş elde ettik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, faiz indirimi sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, uygulanan ekonomi programları sayesinde çeşitli alanlarda olumlu sonuçların alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz önemli kazanımlar neticesinde Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirmiştir. Böylece politika faizi yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,5’e gerilemiştir.

Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu sonuçları, Merkez Bankasının 22 ay sonra faiz indirimi kararı almasında etkili olmuştur.

Uyguladığımız kurala dayalı ve etkin politikalar sayesinde enflasyon oranında son 6 ayda 28,4 puan düşüş elde ettik. Yıllık enflasyon oranındaki belirgin düşüşlerin yanı sıra enflasyonun ana eğiliminde ve enflasyon beklentilerinde de iyileşme kaydedilmiştir.

Bu dönemde makroekonomik göstergelerimiz de dezenflasyonist süreçle uyumlu olarak gerçekleşmiştir.

"Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek, önceliğimiz"

Büyüme kompozisyonumuzun dengelenmesi öngörümüz çerçevesinde, birbirini destekleyici mahiyette uyguladığımız para ve maliye politikalarımız sayesinde iç talep, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gerilemiştir.

Cari işlemler dengemiz belirgin bir şekilde düzelirken, güçlenen rezervlerimiz ekonomiye duyulan güveni perçinlemiştir.Makro politikaların yanı sıra yapısal dönüşümler sağlayarak istikrar içinde büyüme ve ülkemizi uluslararası arenada daha üst sıralara taşıma yönünde ilerlemeye devam edeceğiz.

Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilerek, bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecini temin edecek Programımızı, koordinasyon içinde ve etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla birlikte, sürdürülebilir büyüme ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırma amaçlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz".