Yıllık tüketilen 3 milyon ton şekerin tamamı ülkemizde üretiliyor

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, şekerin 100'den fazla ürünün ana girdisi olarak kullanıldığını söyledi.

Şahin, Türkiye'de yıllık yaklaşık 3 milyon ton şeker tüketildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şeker sanayisi olarak biz bunun tamamını üretiyoruz. Bunun en büyük kısmını Türkşeker yapıyor. Bu sene ülkemizin ihtiyacından bir miktar daha fazla üretimimiz var. Türkşeker olarak biz yıllık 1 milyon 100 bin ton şeker üretiyoruz. Bunun neredeyse tamamı planlı üretimdir. Kalan kısımları üretimini de kooperatif ve özel şirketler sağlıyorlar."

Şeker pancarında verimin bu yıl geçen yıla göre daha iyi olduğunu anlatan Şahin, üretilen şekeri piyasaya planlı şekilde sunduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye dünyanın en büyük 5. büyük şeker üreticisi"

Şahin, dünyada yıllık 180 milyon ton civarında şeker üretildiğine işaret ederek, üretilen şekerin de her yıl tüketildiğini söyledi.

Dünyadaki üretimin yüzde 80'inin şeker kamışından, yüzde 20'sinin şeker pancarından imal edildiğine işaret eden Şahin, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. büyük şeker pancarı ve şeker üreticisi olduğunu belirtti.

Üreticiye yıllık yaklaşık 6 milyar lira destek sağlanıyor

Şahin, şeker pancarı eken çiftçilere verilen desteklere de değinerek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında başladığımız desteklerle çiftçimize faizsiz olarak finans desteği veriyoruz. Maliyetlerinin yaklaşık yarsını finanse ederek onların üretimde finansal zorluk yaşamasının önüne geçmiş oluyoruz. Bunları hem gübre hem mazot hem sulama hem de enerji desteği olarak sağlıyoruz. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'nde şeker pancarı tarımının artmasını istiyoruz. Bu anlamda, o bölgedeki üreticilerimize yüzde 10 ekstra prim veriyoruz. Yıllık yaklaşık 6 milyar lira destek veriliyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Geliştirilen pancar tohumları 2025'te piyasada olacak

Türkşeker'in özelleştirme kapsam ve programından 2021'de çıktığını anımsatan Şahin, yeni yatırımlar yaparak sürdürülebilir ve uygun fiyattan şeker arz etmeye devam edeceklerini söyledi.

Şahin, 2 tür pancar tohumu geliştirdiklerini de dile getirerek, bunların özellikle pancar hastalıklarına karşı dayanıklı olduğunu ve bu yıl üretimine başlandığını söyledi. Şahin, 2025'te bu tohumların piyasada olmasını planladıklarını sözlerine ekledi.