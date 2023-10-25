Denetimlerde ele geçirilen su ürünleri yardım kuruluşlarına bağışlanıyor

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğuna, gıda ihtiyacının karşılandığına ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığına işaret etti.

Bakanlığın, su ürünleri avcılığına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetkisinin olduğunu anımsatan Yumaklı, beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri stoklarını koruyarak en ekonomik şekilde yararlanmanın ve bunların sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlamanın ana hedeflerinden olduğunu belirtti.

Yumaklı, su ürünleri faaliyetinde bulunanların uymaları zorunlu olan bazı yasak, sınırlama ve yükümlülükler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda boy, zaman, yer, bölge, tür, belge ve av araçları yönünden teknik düzenlemeler yapılmaktadır. Bakanlığımızca ve koruma kontrolle yetkili diğer kurumlarca, mevzuata aykırı hareket edenlere kanunun ilgili maddesi gereğince idari para cezaları ve yaptırımlar uygulanmaktadır. İdari yaptırımlardan bir tanesi de ilgili düzenlemelere aykırı avcılık faaliyetinde bulunarak istihsal edilen su ürünlerine el koymaktır. Ele geçirilen ve tüketiminde sakınca görülmeyen su ürünleri sosyal yardım kurumlarına bağışlanıyor. 2020 yılı ocak ayından bugüne kadar 90 ton su ürünü sosyal yardım kuruluşları vasıtasıyla vatandaşlarımızın sofralarıyla buluşturuldu."

Çapraz denetimler gerçekleştirildi

Balıkçılık av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren yasa dışı avcılığa karşı denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, rutin uygulamaya ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında 25-29 Eylül tarihlerinde toplam 9 bin 745 çapraz ve eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

2 bin personelin görev aldığı denetimlerde, toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konuldu, su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi/iş yerine idari para cezası uygulandı.