Haber Giriş: Kaynak: AA
Yılın ilk yarısında 422 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı
Deri ayakkabı sektörü, yıla yüzde 17,5'lik ihracat artışıyla başlamasının ardından ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle nisanda dip seviyeleri görse de ilk yarıda toplam 422 milyon dolarlık dış satıma ulaştı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş kaydeden deri ayakkabı ihracatı, haziranda hızla yükselişe geçerek toparlanma sinyali verdi
Sektörün haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 artarak 65,9 milyon dolar oldu
Etiketler: ayakkabı ihracatı koronavirüs ihracat rakamlarıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 09:10
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