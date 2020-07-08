Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteoroloji'ye 9 personel alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 9 yeni sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Meteorolojiye sözleşmeli personel alımı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
İlan kapsamında merkezi yerleştirme yöntemiyle 8 mühendis ve 1 mimar olmak üzere, toplam 9 sözleşmeli personel alınacak.
Tercihler 8-13 Temmuz döneminde yapılabilecek
Adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz döneminde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasını ve şifresini girerek yapabilecek. Tercih kılavuzuna bugünden itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Meteoroloji Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 08:52
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