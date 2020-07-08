Haber Giriş: Kaynak: AA
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugünden itibaren ödenmeye başlanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak.
Etiketler: nakdi ücret desteği Nakdi Ücret Desteği ödemeleriSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 02:02
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