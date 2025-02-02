Duman 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.02.2025 10:27

Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak

2025 yılının ilk enflasyon rakamı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Yılın ilk enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme tarifesi belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
11:42
AK Parti'den 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ilk yargı paketi" için çalışma
11:36
KDK devreye girdi: Okuldaki ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü
12:05
Sosyal konut seferberliği başlıyor
11:12
2026'da hizmete girmesi planlanan 5G için teknik altyapı bu yıl tamamlanacak
11:11
ABD'deki uçak-helikopter kazasında irtifa verilerinde tutarsızlıklar tespit edildi
AFAD ekiplerinden 2 bin 225 rakımda çığ eğitimi
AFAD ekiplerinden 2 bin 225 rakımda çığ eğitimi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin münevveri: Alev Alatlı
Türkiye'nin münevveri: Alev Alatlı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ