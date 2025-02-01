Kadınların iş gücüne katılımı 2028'de yüzde 40,1'e yükseltilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisinin (UİS) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye iş gücü piyasasında insana yakışır işleri yaygınlaştırırken, aynı zamanda ekonominin rekabet gücünü ve toplumsal refahı artırmak için planlı, koordineli ve motivasyonu yüksek bir çalışmanın yürütülmesinin zorunlu olduğu belirtilen strateji belgesinde, bir yandan işlerin geleceğini gözeten ve istihdamı destekleyen ileriye dönük politikalar geliştirirken, diğer yandan iş gücü piyasalarındaki yapısal sorunları çözerek istihdam oranını yükseltmenin amaçlandığı vurgulandı.

Bu amaç doğrultusunda belge, "İş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi", "Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi", "Sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi" ve "Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi" olmak üzere 4 temel politika alanı üzerine inşa edildi.

"İş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi" politikasıyla, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumunun herkes için en adil koşullarda sağlanması amaçlanıyor.

"Kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi" politikasıyla, kadınlar, ne eğitimde ne istihdamda olanlar da dahil gençler, engelliler, yaşlılar ve uluslararası iş gücü göçü kapsamında yer alanlar başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi hedefleniyor.

"Sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi" politikasıyla, sosyal koruma sisteminin kapsayıcılığını ve istihdam bağlantısını artırarak, toplumdaki tüm bireylerin temel haklara erişiminin güçlendirilmesi ve çalışma hayatına katılımlarını engelleyen sorunlara çözüm geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi" politikasıyla, kırsalda ekonomik çeşitliliğin artırılarak kırdan kente göç eğiliminin kontrol altına alınması, kamu hizmetlerinin geliştirilerek kırsalda kapsayıcı ve kayıtlı istihdamın artırılması, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve adil geçişin sağlanmasıyla kırsalda sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi hedefleniyor.

UİS'te yer alan hedef ve politikalar, 88 maddeden oluşan eylem planlarıyla hayata geçirilecek.

Strateji belgesinin hedefleri

Çalışma hayatında temel hakların geliştirilmesi ilkesi doğrultusunda ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tasarlanan UİS'in hedefleri belgede şöyle sıralandı:

"İşsizlik oranı, 2028 yılında yüzde 7,5'e düşürülecektir. İstihdam oranı, 2028 yılında yüzde 52,5'e yükseltilecektir. Kayıt dışı istihdam oranı, 2028 yılında yüzde 23,4'e düşürülecektir. İş gücüne katılma oranı, 2028 yılında yüzde 56,7'ye yükseltilecektir. Kadınlarda iş gücüne katılma oranı, 2028 yılında yüzde 40,1'e yükseltilecektir. Gençlerde işsizlik oranı, 2028 yılında yüzde 16,6'ya düşürülecektir."

"Bütüncül yaklaşım ve uyum", "Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği", "Sosyal diyalog ve özendirici yaklaşım", "İnsana yakışır iş", "Sürdürülebilirlik ve risk yönetimi temelli yaklaşım" ilkeleri temelinde oluşturulan UİS'te, genel ekonomik görünüm, nüfus ve iş gücü konularında mevcut durum tespiti de yapıldı.