Yılın 9 ayında startuplara milyon dolarlık yatırım yapıldı

StartupCentrum tarafından hazırlanan Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nun 2025 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.

Rapora göre, yılın dokuz ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektörleri öne çıktı.

Aynı dönemde işlem hacmi bakımından ilk sırada 197,9 milyon dolarla fintek yer alırken, onu 149,8 milyon dolarla oyun, 12,4 milyon dolarla üretim ve malzeme teknolojileri takip etti.

Bu dönemde yapay zeka odaklı girişimler, Türkiye girişimcilik ekosisteminde her zamankinden daha güçlü bir konuma yükselirken, toplam yatırım işlemleri içinde yapay zeka girişimlerinin payı son 5 yılda artarak yüzde 17,7'ye ulaştı.

Gelecek dönemde yapay zekanın, fintekten sağlık çözümlerine, oyun sektöründen üretim teknolojilerine kadar farklı dikeylerde inovasyonun temel motoru olmaya devam etmesi bekleniyor.

Yatırımlar Anadolu'ya yayılıyor

Yatırım adedi önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşerken, toplam tutar yüksek seviyesini korudu. Yapılan yatırımların 106'sı TÜBİTAK-BİGG kapsamında gerçekleşirken 11'i kitle fonlaması yoluyla tamamlandı. TÜBİTAK-BİGG yatırımları yaklaşık 2,42 milyon dolar, kitle fonlama tutarı ise yaklaşık 1,66 milyon dolar oldu.

Yıl bazında bakıldığında, 2025'teki toplam yatırım hacmi 2023 seviyesinin üzerinde seyrederken, 2021 ve 2022'deki rekor yılların altında kaldı.

Yılın 9 ayında Türkiye girişimcilik ekosisteminde yatırımların coğrafi dağılımı, hem merkezi şehirlerin güçlü konumunu koruduğunu hem de kamu desteklerinin etkisiyle yatırımların Anadolu'ya yayılma eğiliminin belirginleştiğini ortaya koyuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir en çok yatırım alan iller sıralamasında ilk üçte yer alırken, Kocaeli özellikle BİGG desteklerinin katkısıyla önemli bir çıkış yakaladı.

Aynı dönemde 65 yabancı yatırımcı kurum yatırım yaptı. Yabancı yatırımcıların toplam yatırımlar içindeki payı istikrarlı şekilde varlığını sürdürürken, özellikle fonların erken aşama yerine daha olgunlaşmış, ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlere yöneldiği görülüyor.