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Ekonomi
DHA 03.11.2023 14:32

YHT ile taşınan yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlere olan ilginin her geçen gün arttığına işaret ederek, bu zamana kadar taşınan yolcu sayısının 80 milyona yaklaştığını söyledi.

YHT ile taşınan yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Uraloğlu, YHT'nin ilk olarak 13 Mart 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattında hizmete girdiğini hatırlatarak, "2011 yılında Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattını, 2014'te Ankara-İstanbul hattını açtık. 2022 yılında Konya-Karaman ve son olarak da 27 Nisan 2023 tarihinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı vatandaşların hizmetine sunuldu. Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ncı ülke konumuna yükseldi" dedi.

YHT ile taşınan yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

"52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız"

Açıldığı günden itibaren hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğuyla ön plana çıkan yüksek hızlı trenlerin vatandaşlar tarafından beğenilip tercih edildiğini belirten Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YHT ile taşınan yolcu sayısı 80 milyona yaklaştı

"Hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk"

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlere olan ilginin her geçen gün daha da arttığını işaret ederek, Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk" dedi.

ETİKETLER
Hızlı Tren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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