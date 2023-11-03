Dev yüzer havuzla Türkiye’nin tek parça en ağır taşıma rekoru kırıldı

Türkiye gemi inşa alanındaki başarılarla dünyanın dikkatini çekiyor. Havuzlama kapasitesi ile Türkiye' de yapılmış en büyük yüzer havuz 29 ayda Tuzla’daki Kuzey Star Tersanesi’nde üretildi. Kaldırma ve taşıma işlemleri ise Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği tarafından gerçekleştirildi.

Suyun altına dalıp yükünü de alarak su yüzeyine çıkabilen yüzer havuzun karadaki inşaatı bittikten sonra denize indirilmesi operasyonu tamamlandı.

Futbol sahası büyüklüğündeki yüzer havuz iki günlük operasyonla denize indirildi

11 bin 350 ton ağırlığındaki bu dev yüzer havuzun denize inmesi için projelendirilme aşamasıyla birlikte yaklaşık bir aylık bir çalışma gerçekleştirildi. Bir futbol sahası büyüklüğündeki, 8 katlı bina yüksekliğindeki yüzer havuzun taşınmasında içinde yük mühendislerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalıştı.

İnce mühendislik hesaplamalar yapıldıktan sonra yüzer havuz 440 dingil ile 3200 tekerlekli modüler treylerlerle üstüne yerleştirildi. Türkiye’de bugüne kadar taşınmış en büyük yük olan 48 metre genişliğindeki yüzer havuz, 50 metre genişliğindeki kendisinden sadece 2 metre geniş olan başka bir yüzer havuza yüklendi.

Operasyon sırasında yük, saatte bir metre hızla ilerledi. 11 350 ton ağırlığındaki tek parça halinde yapılan bu taşıma ile Türkiye’nin en büyük taşıma rekoru da kırılmış oldu. 30 bin ton taşıma kapasitesi olan dev yüzer havuzun içinde 30 mürettebat görev yapacak.

Türkiye'nin tek parça en ağır yükü taşındı

Yüzer havuzun taşınması ve denize indirilmesi operasyonunu gerçekleştiren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, şöyle konuştu:

"Türkiye’de yapılan en büyük taşımayı gerçekleştirdik. Tonajı 11 bin 350 ton, boyu 222 metre, genişliği 48 metre, yerden yüksekliği 23 metre olan bir yükün taşımasını gerçekleştiriyoruz. Tek parça böyle bir yükü taşımak kolay değil. Yükün altında 440adet aks, 3520 tane lastik var. Toplam taşıma kapasitesi 17.500 ton araçla bu taşıma gerçekleştiriliyor. Bu taşımanın arkasında ciddi bir mühendislik ve ekip çalışması var. Mühendislik ekibimiz yaklaşık bir aydan beri bu taşımanın nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili hesaplamaları ve planlamaları yaptılar. Yapılan iş, hem tersane açısından hem de bizim açımızdan gurur vesilesi. Hareket olarak 2022 yılında benzer bir çalışma ile 10 bin 350 ton ağır kaldırma ve taşıma işini yaparak rekor kırmıştık. Bu taşımayla kendi rekorumuzu da bir kez daha kırmış olduk. Ağır kaldırma, taşıma ve montaj işlerinde yük mühendisleri olarak ülkemizi dünyada büyük projelerde temsil ederken bir yanda da bu rekorlarla dünya liginde önemli bir oyuncu olmak için çalışıyoruz."