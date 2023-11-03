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Ekonomi
AA 03.11.2023 12:19

Türkiye-BAE ticareti 40 milyar doları görecek

Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, "Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz" dedi.

Türkiye-BAE ticareti 40 milyar doları görecek
[Fotograf: AA]

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, yaptığı açıklamada, bir süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ulusun petrol dışı ticarette iyi bir büyüme kaydettiğini anlatan Zeyoudi, Türkiye ile BAE'nin petrol dışı ikili ticaretinin 18 milyar dolara dayandığını bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında iki ülke ticaretinde çok güzel bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Zeyoudi, ikili ticaretin yılın ilk yarısında neredeyse 13,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"Özel sektörün diğer pazarlara farklı bir açıdan bakıp birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz"

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi​​​​​​​, ikili ticarette özel sektörün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Türkiye ve BAE) Özel sektörün bu yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğinden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Özel sektörün diğer pazarlara farklı bir açıdan bakıp birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz."

Verilen bilgiye göre, BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin BAE ile olan ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor. Bunu, yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izliyor.

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