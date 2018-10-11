Yerli "bomba atarlar" kışla yolunda

Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Akdaş Silah'ın Konya 3. Savunma Sanayi Zirvesi'nde sergilediği AK40-GL Bomba Atar büyük ilgi çekti.

Geçen yıl Savunma Sanayii Başkanlığının bomba atar ihalesine davet edilen Akdaş Silah, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.

Altı ay sonra planlanan teslimatların ardından bomba atarlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Mehmetçiğin hizmetine sunulacak.

Özgün tasarımıyla yerli üretilen bomba atar için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı.

Dipçik aksamı takılarak tek başına kullanılabilen, 40 milimetre kalibre tekli bomba atar, ses fişeği, gaz fişeği, tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Hafif ve uzun ömürlü

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibat bulunuyor.

Sağlamlığı ile ön plana çıkan AK40-GL Bomba Atar, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlusu ve tesirli menzili ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

MPT-76'nın altına takılabilecek şekilde tasarlanan bomba atar, sürekli taşımaya uygun hafif tasarımıyla Mehmetçiğe yük olmayacak.

"Envantere altı ay içerisinde girecek"

Şirketin genel koordinatörü İbrahim Kılınçoğlu, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda bomba atar silahı temini için ihale açıldığını söyledi.

Akdaş Silah'ın bu ihaleye davet edildiğini aktaran Kılınçoğlu, şöyle konuştu:

"Talep edilen ihtiyacın büyük çoğunluğu bizde kaldı. Toplam ihtiyacın 8 bin adedi Akdaş Silah'a verildi. Akdaş AK40-GL markasıyla bomba atarı üretime aldık. Şu anda prototip üretildi. Bir yıl içinde 8 bin bomba atarı teslim edeceğiz. Kara Kuvvetleri Komutanlığında kullanılmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığına vereceğiz. Envantere altı ay içerisinde girecek. İlk parti teslimi 500 adet. İhalenin kabul süreci oldu. Geri dönüş yapıldı, 500 adedini 6 ay içinde teslim edeceğiz."

Kılınçoğlu, AK40-GL'nin terörle mücadelede etkin şekilde kullanılacağını belirterek, "Başarılı bir silah ürettiğimiz kanaatindeyiz. Bomba atarların 1500 atış ömrü olmasına karşın AK40-GL'nin namlu ömrü 5 bindir. Etkili menziliyle rakiplerinden öne çıkıyor. Milli piyade tüfeği MPT 76'ya takılıyor. Asker sürekli taşıyacağı için hafif olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA