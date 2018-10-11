  • 11 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.975
    EURO 6.912
  • BIST 93835.53
    ALTIN 230.864
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili önemli değişikliklere gidileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin tanıtımında yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bundan sonra Türkiye'nin tanıtımlarında 'Turkey' yerine 'Turkish'in kullanacağını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım politikasında ciddi değişikliklere gidileceğini vurguladı.

Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve yeni iletişim araçlarının ön plana çıkacağını belirtti.

Yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım programının hazırlanacağını da ifade etti.

Ersoy bundan sonra 'Turkey' yerine 'Turkish' in ön plana çıkacağına dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER