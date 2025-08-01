Yerel kalkınma hamlesi teşvik programına başvurular başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye’nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na ilişkin yapılan duyuruda, "Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye “Topyekün Kalkınma” hedefiyle 81 ilimizin gücünü harekete geçiren Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı." ifadeleri kullanıldı.

Teşvik Programı, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedefliyor.

Program aynı zamanda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin artırılmasına, ithal girdilerin yerli olarak üretilmesine ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu kapsamda, komple yeni yatırımlar desteklenecek.

???? Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye “Topyekûn Kalkınma” hedefiyle 81 ilimizin gücünü harekete geçiren #YerelKalkınmaHamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı. ????????



Başvuru ve detaylar için????



???? https://t.co/GWWwaycdZZ pic.twitter.com/mDLDKhNirV — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) August 1, 2025

Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'" bilgisini vermişti.