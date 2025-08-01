Az Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 01.08.2025 11:52

Yerel kalkınma hamlesi teşvik programına başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 ilde bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması için hayata geçirilen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Yerel kalkınma hamlesi teşvik programına başvurular başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye’nin kalkınma öncelikleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na ilişkin yapılan duyuruda, "Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye “Topyekün Kalkınma” hedefiyle 81 ilimizin gücünü harekete geçiren Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı için başvurular başladı." ifadeleri kullanıldı.

Teşvik Programı, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedefliyor.

Program aynı zamanda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin artırılmasına, ithal girdilerin yerli olarak üretilmesine ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu kapsamda, komple yeni yatırımlar desteklenecek.

 

Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'" bilgisini vermişti.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yılın ilk yarısında e-ticaret hacmi 2 trilyon lirayı aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
Demir yolu ile yaklaşık 7 milyon tonluk ihracat yapıldı
12:12
Kekliklerin keneyle mücadelede etkisi araştırılacak
12:11
California Üniversitesi "antisemitizm iddiaları" nedeniyle bazı federal fonlarının kesildiğini açıkladı
11:59
YÖK'ün "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" projesi ilk mezunlarını verdi
11:55
Bakan Kurum'dan çöpleri toplayan iki kardeşe teşekkür
11:32
Federal yargıç, ABD yönetiminin göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirme kararını durdurdu
Bitlis'te koyunların tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
Bitlis'te koyunların tozlu yolculuğu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ