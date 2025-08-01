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Ekonomi
AA 01.08.2025 11:06

Türkiye yılın ilk yarısında 58 fasılda ihracatını artırdı

Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki ihracatı, dış ticarete konu 97 faslın 58'inde artış gösterdi. Savunma sanayisindeki başarılar ihracat rakamlarına da yansırken "silahlar ve mühimmat" faslındaki ihracat yaklaşık 2 katına çıktı.

Türkiye yılın ilk yarısında 58 fasılda ihracatını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2025 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde ihracat 97 faslın 58'inde artarken, ihracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

Silah ve mühimmat ihracatındaki artış dikkati çekti

Yılın ilk 6 ayında ihracatın en çok artış gösterdiği fasıl, "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" faslı oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatında 2 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Motorlu kara taşıtları faslını, 1,3 milyar dolarlık artışla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" faslı takip etti.

Ocak-haziran döneminde "silahlar ve mühimmat" faslındaki artış ise dikkati çekti. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği ilerlemenin ihracat rakamlarına yansıdığı görüldü.

Buna göre yılın ilk ayında "silahlar ve mühimmat" faslındaki ihracat 1,5 milyar doları aşarken geçen yıla göre 735,3 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşti. Böylece söz konusu alandaki ihracat yaklaşık 2 katına çıktı.

"Elektrikli makina ve cihazlar" ile "demir ve çelik" fasılları da ocak-haziran döneminde ihracatın artış gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.

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